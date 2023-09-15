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  4. Fenerbahçe 6 numarasını yanı başında buldu! İmzalar atılıyor... Sarı-Lacivertliler Crespo ile 'devam' dedi

Fenerbahçe 6 numarasını yanı başında buldu! İmzalar atılıyor... Sarı-Lacivertliler Crespo ile 'devam' dedi

15.09.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, 6 numara transferinde de mutlu sona ulaşıldı. İşte detaylar...

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına çok az bir süre kala 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yeni bir imzaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşme sağlasa da bu görüşmelerden herhangi bir sonuç elde edemezken, aradığı ismi takım içerisinde buldu.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 2021 yılında Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadroya katılan ve inişli çıkışlı performansıyla zaman zaman en çok beğenilen isimlerden olan Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

CRESPO'YA YENİ SÖZLEŞME

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Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo takımdaki 6 numara boşluğunu dolduracak. 2021'de Fenerbahçe'ye katılan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024'te son bulacaktı Kanarya ise bu sözleşmeyi uzatma kararı aldı.

İMZALAR ATILACAK

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Miguel Crespo ile yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli futbolcu ile her an yeni sözleşme yapabilir.

37 MAÇTA 3 GOL 4 ASİST

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Miguel Crespo geçtiğimiz sezon Fenerbahçe için 37 resmi maça çıktı. Sahada olduğu dakikalarda 3 kez fileleri havalandırıran Portekizli futbolcu 4 golün de asistini yapan isim oldu.

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