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Fenerbahçe 92 - 68 Afyon Belediyespor (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 15.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 24 sayı farkla 92-68 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Afyon Belediyespor 7. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe 92 - 68 Afyon Belediyespor (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 92-68'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya Melli'nin üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan ürettiği sayılarla 5. dakikayı 13-7 üstün geçti. Green'in boyalı alandan bulduğu basketlerle 8. dakikada farkı çift hanelere (23-12) taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 28-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle 16. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 39-25. Sarı-lacivertliler, Guduric'in sayılarıyla soyunma odasına 43-31 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, Gee'nin sportmenlik dışı faulü sonrası Ahmet Düverioğlu'nun serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle 25. dakikayı 16 sayı (60-44) önde geçti. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla devam ederken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 66-53 üstün girdi.

Son çeyrekte uzun oyuncularıyla basketler bulan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 92-68 kazandı.

Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu 16, Lauvergne ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Maçın en skorer ismi ise Afyon Belediyespor adına 18 sayı üreten Knight oldu.

Karşılaşmayı Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öğrencileri de takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
Fenerbahçe: Green 13, Ali Muhammed 9, Kalinic 3, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 16, Egehan Arna 2, Melih Mahmutoğlu 9, Sinan Güler 4, Lauvergne 15, Guduric 8, Ekrem Sancaklı 2, Barış Hersek
Afyon Belediyespor: Knight 18, Gee 11, Cevher Özer 14, Serkan Menteşe 3, Zelionis 10, Dorukhan Engindeniz 2, Altan Erol 6, Talat Altunbey 2, Calloway 2, İsmail Kerem Gülmez, Safdar Çağan Aydın
1. Periyot: 28-16
Devre: 43-31
3. Periyot: 66-53

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Afyon Belediyespor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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