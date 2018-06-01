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Fenerbahçe, Aatıf Chahechouhe'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzatıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

Aatıf Chahechouhe’nun, Fenerbahçe ile kontratını uzatmak üzere görüşmelere başladığı, sözleşmeyi 2021’e dek uzatacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Aatıf Chahechouhe'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzatıyor!

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe’nun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini uzatmak üzere olduğu ortaya çıktı. Kulüp ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, başka takımlardan kendisine gelen teklifleri geri çevirerek kalma yolunda adım attığı bildirildi.

Fas basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki futbolcu şu an Fenerbahçe ile görüşme halinde ve görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Anlaşma sağlanması durumunda oyuncunun sözleşmesinin 2021’e dek uzatılacağı savunuldu.

Dick Advocaat döneminde takımdan ayrılmanın eşiğine gelen Aatıf Chahechouhe’nun Aykut Kocaman ile yeniden doğduğuna dikkat çekildi. Kocaman’ın güvenini kazanan ismin, hocası tarafından sıklıkla Valbuena’nın yerine tercih edildiğinin altı çizildi.

(Skorer)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Aatif Chahechouhe

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