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Fenerbahçe açıkladı! Taraftarının kombinesini iptal etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.12.2024 19:17
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin mağlubiyetinin ardından sosyal medyada kulübü tehdit eden bir taraftarın kombine biletinin iptal edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe açıkladı! Taraftarının kombinesini iptal etti

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada kulübü tehdit eden bir taraftarın kombine biletinin iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz.

Bu bağlamda “tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim” diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu kişinin kombine bileti de iptal edilmiştir.

Eleştirilere karşı her zaman saygımız olmakla birlikte; tehditvari bu yaklaşımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Attığımız bu adım da tamamen bu şahsın bu söylemi çerçevesinde alınmış kararımız gereğidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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