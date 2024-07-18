Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'ya acımadı! Hull City'yi tam 5-1 mağlup ettiler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı mücadele öncesi hazırlık karşılaşmasında Hull City ile karşı karşıya geldi.

MOURINHO HİÇ YENİLMEDİ

Şu ana kadar oynadığı hiç bir hazırlık karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmeye Mourinho'nun öğrencileri, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı bildi.

ACUN ILICALI'YA ACIMADILAR

Sarı-Lacivertliler, aynı zamanda Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu üyesi de olan Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'yi attığı 5 golle mağlup etmeyi başardı.

Mücadele 5-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlanırken Sarı-Lacivertliler'in golleri 38' Dzeko, 44' Fred, 46' Jones (K.K) , 53' Szymanski ve 67' Mert Hakan'ın ayağından geldi.