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Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'ya acımadı! Hull City'yi tam 5-1 mağlup ettiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.07.2024 22:25
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'ya acımadı! Hull City'yi tam 5-1 mağlup ettiler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı mücadele öncesi hazırlık karşılaşmasında Hull City ile karşı karşıya geldi.

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MOURINHO HİÇ YENİLMEDİ

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Şu ana kadar oynadığı hiç bir hazırlık karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmeye Mourinho'nun öğrencileri, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı bildi.

ACUN ILICALI'YA ACIMADILAR

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Sarı-Lacivertliler, aynı zamanda Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu üyesi de olan Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'yi attığı 5 golle mağlup etmeyi başardı.

Mücadele 5-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlanırken Sarı-Lacivertliler'in golleri 38' Dzeko, 44' Fred, 46' Jones (K.K) , 53' Szymanski ve 67' Mert Hakan'ın ayağından geldi.

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