Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig karşılaşması Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle!

Fenerbahçe ile Adana Demirspor Süper Lig'in 3. hafta kapanış mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Austria Wien'i yenerek yakaladığı güzel havayı bugün Adana Demirspor'u mağlup ederek de devam ettirmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, Rossi, Valencia

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

