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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig karşılaşması Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle!

22.08.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'de 3. hafta karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, zirve hasretini bitirmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un öğrencileri 22 Ağustos Pazartesi günü Adana Demispor'u yenerek haftayı puan tablosunun ilk sırasında tamamlamayı amaçlıyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ile ilgili ayrıntılar...

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig karşılaşması Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle!

Fenerbahçe ile Adana Demirspor Süper Lig'in 3. hafta kapanış mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Austria Wien'i yenerek yakaladığı güzel havayı bugün Adana Demirspor'u mağlup ederek de devam ettirmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, Rossi, Valencia

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor fenerbahçe
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