Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın maçının saati ve kanalı...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

