Fenerbahçe, Adem Ljajic'e imza attırmak üzere...

Giuliano'yu Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a gönderen Fenerbahçe yeni maestro arıyor. Emre Akbaba'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birisinin Adem Ljajic olduğu iddia edildi.

Sportif direktör Damien Comolli'nin Sırp oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fenerbahçeli eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

KİRALAMAK İSTİYOR

Bonservis bedeli 10 milyon euro'nun üzerinde olan 26 yaşındaki 'on numara' kiralık olarak transfer edilmek isteniyor. Torino ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic için İtalyan ekibinin ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Torino'nun ancak 'kesin satın alma' şartının anlaşmada yer alması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini ilettiği gelen haberler arasında.

Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapan Ljajic'in bugüne kadar 32 kez giydiği milli forma ile 6 golü bulunuyor. Partizan'da yetişen Adem Ljajic, İnter, Roma ve Fiorentina gibi dev takımlarda forma giydi. Roma'dan iki yıl önce 9 milyon euro'ya Torino'ya transfer olan orta saha, geçen sezon Serie A'da 27 maçta 6 gol, 10 asistle toplamda 16 gole katkı sağladı.

(TAKVİM)

