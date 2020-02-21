Fenerbahçe Adil Rami ile yollarını resmen ayırdı!

Fenerbahçe, Fransız stoper oyuncusu Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

Tecrübeli savunma oyuncusu Fenerbahç ile 7 karşılaşmada forma giyerken Ziraat Türkiye Kupası'nda 511 dakika, ligde ise 45 dakika sahada kaldı.

Lille, Marsilya, Sevilla, Valencia ve Milan gibi kulüplerin formasını giyen Rami ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.