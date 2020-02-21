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Fenerbahçe Adil Rami ile yollarını resmen ayırdı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.02.2020 18:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Fransız futbolcu Adil Rami ile yollar resmen ayrıldı.

Fenerbahçe Adil Rami ile yollarını resmen ayırdı!

Fenerbahçe, Fransız stoper oyuncusu Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

Tecrübeli savunma oyuncusu Fenerbahç ile 7 karşılaşmada forma giyerken Ziraat Türkiye Kupası'nda 511 dakika, ligde ise 45 dakika sahada kaldı.

ADİL RAMİ FENERBAHÇE

Lille, Marsilya, Sevilla, Valencia ve Milan gibi kulüplerin formasını giyen Rami ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Adil Rami ayrılık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
posası kalmış futbolcular bu, falcao yazık verdiğimiz paralara
ne büyük kayıp neden devre arasında gitmedi. ????
Trt spor gs maç kadrosunda veriyordu asdafsfdaas
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