Fenerbahçe Adil Rami ile yollarını resmen ayırdı!

Fenerbahçe, Fransız stoper oyuncusu Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.
Tecrübeli savunma oyuncusu Fenerbahç ile 7 karşılaşmada forma giyerken Ziraat Türkiye Kupası'nda 511 dakika, ligde ise 45 dakika sahada kaldı.
Lille, Marsilya, Sevilla, Valencia ve Milan gibi kulüplerin formasını giyen Rami ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
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