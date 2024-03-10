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Fenerbahçe, aldığı galibiyetin ardından Real Madrid ve Manchester City'yi yakaladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 21:47
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Pendikspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezon geriye düştükten sonra en fazla maç kazanan takımlar listesinde Fenerbahçe de yer aldı.

Fenerbahçe, aldığı galibiyetin ardından Real Madrid ve Manchester City'yi yakaladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü müsabakayı Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-1 kazanarak puanını 76’ya yükseltti.

GERİDEN GELİP KAZANIYORLAR

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Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.

Kanarya; bu sezon geriye düştüğü Antalyaspor (3-2), Fatih Karagümrük (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Pendikspor (4-1) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezon geriye düştükten sonra en fazla maç kazanan takımlar:

7 - Girona
6 - Fenerbahçe
6 - Manchester City
6 - Real Madrid
6 - Braga

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