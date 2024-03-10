Fenerbahçe, aldığı galibiyetin ardından Real Madrid ve Manchester City'yi yakaladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü müsabakayı Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-1 kazanarak puanını 76’ya yükseltti.

GERİDEN GELİP KAZANIYORLAR

Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.

Kanarya; bu sezon geriye düştüğü Antalyaspor (3-2), Fatih Karagümrük (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Pendikspor (4-1) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezon geriye düştükten sonra en fazla maç kazanan takımlar:

7 - Girona

6 - Fenerbahçe

6 - Manchester City

6 - Real Madrid

6 - Braga





