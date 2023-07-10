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Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu! Beşiktaş'ın elinden kaptılar...

10.07.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Alexander Djiku’yı kadrosuna kattığını açıkladı. İmzayı atmasının ardından konuşan Alexander Djiku, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki en büyük kulüp Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim, umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız." dedi.

Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu! Beşiktaş'ın elinden kaptılar...

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Ganalı stoper ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yöneticimiz Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

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"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ'I ARADI TEŞEKKÜR ETTİ

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Fenerbahçe ile anlaşılmasının ardından oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ı aradı ve teşekkür ederek Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söylediği öne sürüldü.

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