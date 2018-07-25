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Fenerbahçe, Ali Koç'un bahsettiği üç transferi duyurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV yayınında U-21 takımından üç futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı. Sarı-Lacivertli kulüp, bu sabah o üç transferi resmi olarak duyurdu.

Fenerbahçe, Ali Koç'un bahsettiği üç transferi duyurdu

Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak ile profesyonel olarak 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de genç transferler sürüyor. Sarı-lacivertliler, altyapıda stoper olarak görev alan Burak Albayrak ve orta saha mevkiinde oynayan Mahsun Çapkan, Muhammet Albayrak ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç oyuncularla imzaların Sportif Direktör Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda atıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3’er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ali koç

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Fenerbahçe, Ali Koç'un bahsettiği üç transferi duyurdu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bırakın taraftarı kandırmayı gelirken böyle değmemiştiniz eski yönetim olsa çoktan adam gibi 3 tane bombayı patlatirdi siz zaten bizim olanları yeniymiş gibi bize çakıyorsunuz yapamiycaksaniz yol yakınken bırakın...
merhaba 49 yaşındayım ve 43 yıllık fenerbahçeliyim.Bu yaşıma kadar nadir istisnalar dışında hep yaşlanmış yıldızlardan medet umarak kendimizi kandırdık.Kulübümüze baskı yaparak halkımızın acı gerçeği kredi kartı borcu örnek emsali gibi hep alışverişte zarar ettik sonuç ortada batık kulüpler durumuna düştük.Sayın başkanım kendi adıma sihirli değnekden vazgeçmiş biri olarak biz bir kaç yıl başarıyı arka plana atmaya hazırız bize gelecekte çocucuklarımızla tırnak yemeden kızmadan sadece futbolu konuşabileceğimiz bir takım kurun ben ve çevredeki fenerliler size yürekten inanıyoruz.ömer akkaya
bombayı patlatmış ?? ?'?
valla borc hakikayen hic beklemedigim meblada yazik resmen batmis kulup azizde halen baskan olmak icin aday oldu nasil kurtaricakti fb yi bilmiyorum
Hayirli Ugurlu olur insallah Guzel Gunler Cok Yakinda
anlaşılan bu başkandan da bi cacık olmayacak
Feyenoord maçında 3-0 dan 3-3 oldu hiçde kızmadım oyun izleyelim yenileceksekde böyle yenilelim.600 küsür milyon euroluk hezimet izlemekden iyidir.Benim ülkemin genç arkadaşları bize güzel günler yaşatıcak ben inanıyorum inanmaya devam edeceğim..
tek eğlence fenevbahçeeee
Allah utandırmasın böyle devam edilirse 3-4 sene sonrasının takımını düşünemiyorum çok güzel şeyler oluyor aman maşallah diyelim de nazar değmesin en büyük transferimiz başkanın da dediği gibi felsefe değişikliği oldu
Bütün ümidim gençliktendir M.Kemal ATATÜRK
bir galatasaraylı olarak cok sevindim bunlar bizim gençlerimiz inşallah çok ama çok başarılı olurlar zeki ahlaklı ve cevik!!!!
bu trasferler taraftarın gazını almak için yapılmış uydurma saptırma tranferidir eğer bunlarla Şamyonlar ligine gidecez derseler kandırmacadır derim transfer yapmış gibi görünmek için yapılmıştır bana göre ali koç eski ecevit dönemindeki CHP gibi enkaz edebiyatı yapmaya başladı sanki borçları bilmyrmuşta yeni öğrenmiş geç bunları Çünki FB zaten AŞ dir anlaşılan acıların çocuğu filmini daha çok seyredecez
uzun saçlı kesin stoperdir :D
Kreş!!!
koçun transfer etmeye niyeti yok herhalde ???? Galatasaray şampiyon olacak yine
yerli malı yurdun malı türk halkı kazanmali genç yapı ile ve Türkler belki bigün kendilerde yıldızlar profesyonel futbolcu olurlar sadece fenerbahçe için değil diğer takimlarimizda aslında dışarı para yedirip bekleneni almayi hüsrana ugruyorlar yazıktır okur para dışarı gidiyor
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