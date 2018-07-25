Fenerbahçe, Ali Koç'un bahsettiği üç transferi duyurdu

Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak ile profesyonel olarak 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe’de genç transferler sürüyor. Sarı-lacivertliler, altyapıda stoper olarak görev alan Burak Albayrak ve orta saha mevkiinde oynayan Mahsun Çapkan, Muhammet Albayrak ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç oyuncularla imzaların Sportif Direktör Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda atıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3’er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."
Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı
Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşmelere başladı
Fabri resmen Fulham'da
Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!
Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma, B36 Torshavn maçı kadrosuna alınmadı
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Galatasaray Badou Ndiaye'yi bekliyor
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Bafetimbi Gomis'in yüzü gülmüyor
Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!
Avrupa'da transfer bombası patladı
Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'yi KAP bildirdi
En seksi transfer!
Okuyucu Yorumları 16 yorum