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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'i TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiraladı.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

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Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe istanbulspor

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