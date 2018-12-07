Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Fenerbahçe, kaleci antrenörü eksiğini tecrübeli isim Alper Boğuşlu'yla çözdü. İmza töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de olduğu aktarıldı. Boğuşlu ile 31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşme yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

ALPER BOĞUŞLU KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'un da kalesini koruyan Alper Boğuşlu, kaleci antrenörü olarak 2009-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübünde görev aldı. Boğuşlu, A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı. Alper Boğuşlu, Trabzonspor'dayken Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'ndayken de Fatih Terim'le çalıştı.



