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Fenerbahçe - Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edeceği karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Fenerbahçe - Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda sahasında oynayacağı Anderlecht müsabakasını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg'in yapacakları kaydedildi.

Maçın dördüncü hakeminin ise Fredrik Klyver olacağı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe anderlecht UEFA Avrupa Ligi Andreas Ekberg

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