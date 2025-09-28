Fenerbahçe, Kadıköy'de 3 puana ulaştı! Antalyaspor karşısında kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Dinamo Zagreb maçında yaşanan yenilgi ve ligde son 2 maçta alınan beraberliklerin ardından çıkış arayan sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde kötü gidişe son vermeyi amaçlıyordu. İkinci yarı penaltıdan bulduğu golle rahatlayan sarı-lacivertliler, mücadelenin son anlarında Szymanski ile farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe 2-0'lık skorla 3 puanı alarak derin bir nefes aldı.

ANDERSON TALISCA PENALTIDAN ATTI

Maçın 65. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe, Talisca ile 1-0 öne geçti. Bu sezon iki penaltıyı kaçıran Anderson Talisca, üçüncü denemesinde golle buluştu.

SZYMANSKI SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski, yaptığı kafa vuruşuyla skoru belirledi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FRED YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, Antalyaspor müsabakasına da yedekler arasında başladı.

Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu 2023-2024 sezonundan itibaren takımın değişmezleri arasına giren 32 yaşındaki oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasının ardından Antalyaspor'a karşı da yedek soyundu.

ASENSIO YİNE ORTA ALANDA

Fenerbahçe'nin flaş transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb müsabakasında olduğu gibi Antalyaspor maçına da orta alanda başladı.

Kariyeri boyunca hücum aksiyonlarıyla ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasında oyun kurucu pozisyonunda forma giymişti.

Teknik direktör Tedesco, Asensio'yu Antalyaspor maçında da aynı pozisyonda görevlendirdi.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.

Montella karşılaşmayı Daniele Russo ve Hakan Balta ile izledi.