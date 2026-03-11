SPOR

Galatasaray Liverpool'u elerse bir başka dünya deviyle karşılaşacak! Şimdiden hesaplar yapılıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar aralayan Galatasaray'ın, turu geçmesi halindeki muhtemel rakipleri tekrar akıllara geldi. Anfield Road'daki rövanştan zaferle ayrılması ve adını son 8 takım arasına yazdırması durumunda Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Avrupa futbolunun iki süper gücünden biriyle karşılaşacak.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya hazırlanan ve çeyrek final ateşiyle yanıp tutuşan Galatasaray, kendi evinde aldığı 1-0'lık Liverpool zaferinin ardından rotasını tamamen İngiltere'deki rövanşa çevirmişken, kura ağacından gelen haberler heyecanı ikiye katladı.

Başkan Dursun Özbek'in açıkladığı 5 milyon Euro'luk dev primle motivasyonu zirveye çıkan Sarı-Kırmızılı takım, Liverpool'u eleyip çeyrek finale yükselmesi halinde Avrupa futbolunun zirvesindeki en zorlu eşleşmelerden birinin galibini beklemeye başlayacak.

HEDEFTEKİ DEVLER: YA PARİS YA LONDRA!

Şampiyonlar Ligi kura ve eşleşme ağacına göre; Galatasaray'ın Liverpool'u saf dışı bırakması durumunda çeyrek finaldeki rakibi, turnuvanın bir diğer nefes kesen Son 16 eşleşmesi olan Paris Saint-Germain (PSG) - Chelsea serisinin galibi olacak.

Eğer temsilcimiz turu geçerse, yarı final bileti alabilmek için ya Fransız milyarderlerin yönettiği yıldızlar topluluğu PSG ile Paris'te ya da İngiliz futbolunun köklü devi Chelsea ile Londra'da bir kez daha sahneye çıkacak.

ASLAN'IN YARI FİNAL YOLU ÇOK ÇETİN

Sarı-Kırmızılı kurmaylar ve teknik direktör Okan Buruk, şu an için tüm konsantrasyonunu sadece Liverpool ile oynanacak rövanş maçına vermiş durumda. Ancak ufukta beliren bu muhtemel PSG veya Chelsea eşleşmesi, Galatasaray'ın Avrupa'nın 1 numaralı kupasındaki yolunun ne kadar çetin ve görkemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Taraftarlar şimdiden "Önce Liverpool, sonra sıradaki gelsin!" diyerek sosyal medyada çeyrek final havasına girmiş durumda.

Liverpool kura çekimi galatasaray şampiyonlar ligi
