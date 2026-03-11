SPOR

Liverpool taraftarlarından Galatasaray maçında ses getiren 'Atatürk' pankartı!

Liverpool taraftarları, Galatasaray deplasmanında tribünde anlamlı bir pankart açtı. RAMS Park’taki İngiliz taraftarlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya barışı mesajı olan "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü İngilizce olarak tribünlere taşıdı. Pankart hem statta hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray’ın Liverpool’u ağırladığı karşılaşmada tribünlerde anlamlı bir görüntü ortaya çıktı. RAMS Park’ta yerini alan İngiliz ekibinin taraftarları, açtıkları pankartla hem statta hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Liverpool taraftarlarından Galatasaray maçında ses getiren Atatürk pankartı! 1

Liverpool taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya barışına dair sözlerine yer verilen bir pankart açıldı. Pankartta İngilizce olarak Atatürk’ün ünlü sözü "Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadesi yer aldı.

Tribünde açılan pankart hem Galatasaray taraftarlarının hem de futbolseverlerin dikkatini çekti.

GÜNDEM OLDU

Liverpool taraftarlarından Galatasaray maçında ses getiren Atatürk pankartı! 2

Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler, kısa sürede gündem olurken çok sayıda kullanıcı Liverpool taraftarlarının bu davranışını takdir eden paylaşımlarda bulundu. Pankart, iki takım taraftarları arasında da dostluk ve saygı mesajı olarak yorumlandı.

