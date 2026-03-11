Liverpool taraftarlarından Galatasaray maçında ses getiren 'Atatürk' pankartı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray’ın Liverpool’u ağırladığı karşılaşmada tribünlerde anlamlı bir görüntü ortaya çıktı. RAMS Park’ta yerini alan İngiliz ekibinin taraftarları, açtıkları pankartla hem statta hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Liverpool taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya barışına dair sözlerine yer verilen bir pankart açıldı. Pankartta İngilizce olarak Atatürk’ün ünlü sözü "Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadesi yer aldı.

Tribünde açılan pankart hem Galatasaray taraftarlarının hem de futbolseverlerin dikkatini çekti.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler, kısa sürede gündem olurken çok sayıda kullanıcı Liverpool taraftarlarının bu davranışını takdir eden paylaşımlarda bulundu. Pankart, iki takım taraftarları arasında da dostluk ve saygı mesajı olarak yorumlandı.