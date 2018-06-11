Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, La Liga'da fazla şans bulamadı. Gomes, Arda Turan ile yollanılacaklar listesinde bulunuyordu ancak ona talip çıkmamıştı. Bonservisi el yakan oyuncu için kiralama formülü devreye sokulacak.

(AKŞAM)





