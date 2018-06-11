Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, La Liga'da fazla şans bulamadı. Gomes, Arda Turan ile yollanılacaklar listesinde bulunuyordu ancak ona talip çıkmamıştı. Bonservisi el yakan oyuncu için kiralama formülü devreye sokulacak.
(AKŞAM)
Okay Yokuşlu Celta Vigo'da
Aykut Kocaman'a teklif yağıyor
Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray Enes Ünal'ı gündemine aldı
Beşiktaşlı genç oyuncu Gani Sevim Almanya'ya transfer oldu
Fenerbahçe Ersun Yanal'ı listesine aldı
Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası
Muharrem İnce: Passolig'i derhal kaldıracağız
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor
Rodallega'nın yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum