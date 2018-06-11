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Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

İSPANYA HABERLERİ  | 11.06.2018 08:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Barcelona'da mutsuz olduğu açıklayan Andre Gomes için pusuda bekliyor.

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, La Liga'da fazla şans bulamadı. Gomes, Arda Turan ile yollanılacaklar listesinde bulunuyordu ancak ona talip çıkmamıştı. Bonservisi el yakan oyuncu için kiralama formülü devreye sokulacak.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe andre gomes barcelona İspanya

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