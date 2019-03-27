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Fenerbahçe Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yapıldı. İkinci bölümde ise sahada, koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 takımının da katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. Fenerbahçe, lige verilen seçim arasında yarın saat 18.00'de Can Bartu Tesisleri'nde Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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