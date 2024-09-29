Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında hata yapmadı! Goller ikinci yarıda geldi ve sarı-lacivertliler derin bir nefes aldı

Jose Mourinho'nun öğrencileri Süper Lig'in 7. haftasında teknik direktör Alex de Souza'nın yönettiği Antalyaspor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler ligde kazanıp puan farkını düşürmek istiyordu. Kafa kafaya geçen mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Fenerbahçe'de Fred, sağ kanattaki Tadic'i buldu. Sırp yıldız, ceza sahası içinde çok soğukkanlı bir biçimde topu sürdü ve kalecinin sağından yerden topu ağlarla buluşturdu. 81. dakikada ise Antalyaspor'da Thalisson Kelven topu kendi ağlarına gönderdi ve maç 2-0 sonuçlandı.

TADIC KATKI YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Dusan Tadic, Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 4 gol attı.

TARAFTARLARDAN ANLAMLI PANKART

Fenerbahçeli taraftarlar, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR LİGDE 57. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 57. kez karşılaştı.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez deplasmanda karşılaştı.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 38 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.