Fenerbahçe Antalyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında gerçekleşecek olan maç Süper Lig'in 2. haftasının en kritik maçlarından birisi. Lig ve Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yakalayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında da 3 puan arıyor. İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Antalyaspor bu akşam 21.45'te karşı karşıya gelecek. Heyecanın dorukta olacağı maç, futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı beIN Sports HD1 üzerinden izlenecek. Maçı izlemek için Beinsport kullanıcısı olmalısınız.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi (Muhammed), Mesut Özil, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Mukariu, Wright

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇLARI

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sinde galip oldu, 3'ünü ise kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda mücadele etti. Bu müsabaka 1-1 sona erdi. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini aldı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine yalnızca 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

1996-1997 sezonunda Fenerbahçe, Antalyaspor maçından 5-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi 2012-2013 sezonunda 3-1 yendi. 2015-2016'da ise evindeki karşılaşmayı 4-2 kazandı.



