Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunuyor!

Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı, hakem kararları ve gündemde yer alan konular hakkında basın toplantısı düzenliyor.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNANIYOR MU?"

"Bugün Türkiye'de futbol, acaba futbol olarak oynanıyor mu? Gerçekten her şey adil mi? Aynı filmin tekrarı olmayacak dedim, filmi konuşalım. Bugün konuşacağım her şey somut olacak. Gri bir alan bırakmayacağım, her şey net olacak. Cevap verecekler de somut şeylerle cevap versinler, kimse laf kalabalığı yapmasın."

'LİGİ BİTİRTMEYİZ' ÇIKIŞI

"2 sene önce Fenerbahçe lige yine iyi başlamıştı ve bir anda bir Galatasaray maçı sonrasında Galatasaraylı bir yönetici sonradan özür dilemesine rağmen 'ligi bitirtmeyiz' diye bir açıklamada bulundu. Sonra bu tehdit üzerine Türkiye'de bazı gelişmeler olup da defalarca Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi? Yendi. Galatasaray cephesi 'bu konuları niye geriyorsunuz, futbolu niye bu kadar geriyorsunuz?' diye açıklamalar yaptı. Böyle diye diye ligi bitirdiler."

"FENERBAHÇE'MİZİN HER TÜRLÜ PUANI GASP EDİLİYOR"

"Fenerbahçe'mizin her türlü puanı gasp ediliyor, bilmeyenler için rakamsal olarak gidip bakabilirsiniz. 3 sarı karta 15 sarı kart gibi orantısızlıklar mevcutken, yerli hakem istiyoruz açıklaması yapılıyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçında haksız kırmızı kart görüyoruz, Torreira da Galatasaray tribünlerine sevinç hareketi yapıyor."

"GALATASARAY'A GÖSTERİLMEYEN SARI KART SAYISI 14"

"Bütün hakem yorumcularının ortak hep beraber verdiği karara göre, Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 7 haftada 14. İtirazı olan varsa bana desin ki 'aslında 13' desinler ama 12 diyemezler. Fenerbahçe'ye gösterilmeyen 1, Beşiktaş'ta 1. Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Eğer sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz."

"7 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Sarı kart verilmediği bir maçta bu maç adil olur mu? Bu maçta adalet tecelli edilmiş olur mu? Açıkçası 8 tane hakem hocasının kabul ettiği bir gerçeği anlatıyorum. Bu sene verilmeyen penaltı sayımız, 6 maç 6 penaltı. Hatta son maçta da verilmedi toplam 7... 7 haftada 7 penaltısı verilmeyen, 14 sarı kartı rakibinin verilmemiş bir durumda bu lig adil mi? Adil ise adil olduğunu söyleyin ona göre konuşalım. Belki biz bilmiyoruzdur. Bana cevap verenler, somut üzerinde konuşalım."

"9.5 DAKİKA VAR İZLEDİ, 6 DAKİKA UZATTILAR"

"Bu yaşıma geldim ama bunu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. 2 kere 2, 3 oldu. Hayatınız boyunca göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı. Galatasaray-Kasımpaşa maçında el pozisyonu oldu. VAR, 4.5 dakika ayrı diğer pozisyonla beraber toplam 9.5 VAR izledi. 6 dakika uzattılar.