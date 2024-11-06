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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ''Anlaştık'' dedi... Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu yalanladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 21:21
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi. Bunun ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ''ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir.'' diyerek Acun Ilıcalı'yı yalanladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ''Anlaştık'' dedi... Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu yalanladı!

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ilıcalı, bu açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile görüştüklerini açıklamıştı. Bunun durumun ardından Hatipoğlu, ''ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir.'' diyerek yalanladı.

ACUN ILICALI: ANLAŞTIK

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Ilıcalı, Hatipoğlu ile anlaşmaya vardıklarını ve milli arada tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini belirtti. Ilıcalı'nın açıklamasına göre, bu değerlendirmeler sonucunda oluşturulacak rapor kamuoyuyla paylaşılacak diyerek şu açıklamayı yaptı;

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

GALATASARAY'DAN KARŞI AÇIKLAMA

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Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ''Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir.'' ifadelerini kullanarak durumu yalandı.

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Acun Ilıcalı fenerbahçe galatasaray
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