Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: "Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de canlı yayınlanan Derin Futbol programında açıklamalar yaptı. Programda Ertem Şener, Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın da sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Galatarasay'a da yüklendi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kavganın içinde olmak istemiyoruz. Futbolun da güzel günlere geçeceğini düşünüyoruz. Türk futbolunun her döneminde gergin zamanlar olmuştur. Biz daha gergin durabiliriz. Yapı olarak da haksızlığa gelemiyoruz. Adalet istiyoruz. Camianın sesi olmak zorundayız. Camianın sesi olmak için aday olduk. Sonuç itibariyle başkanımızın kendi tercihi. Fenerbahçe yönetiminde bu görev bana verildi. Başkanımız gerek gördüğü yerlerde kendi konuşacaktır."

"Geçen hafta kısaca Türk futbolunda garip şeyler oluyor dedim. Direkt cevap istiyorum. Beni karalamayın olayı anlatın dedim. O saldırılarla kimse bir yere varamaz. Somut sorulara somut yanıtlar bekledik. Cevap alamadığımız gibi 3 gün geçmeden haklı çıktık. Garip bir şekilde anlamsız avantajlara sahip oluyor. Bir anda bir oyuncu kırmızı kart görmedi (Dries Mertens). Lafı bir yere götürmek istemiyorum. İçeriye yerleşmiş bazı isimler var, hakem, gözlemci. MHK Başkanı demiyorum, TFF Başkanı da demiyorum. Federasyon Başkanı, 'Ben VAR'da hata kabul etmiyorum' dedi. Aksiyonları bekliyoruz. Taraftarlarımıza vaatte bulunurken bu sistemi biz yıkayacağız dedik. Önce afişe ederek, Federasyon'dan müdahale bekleyerek olayın değişmesini bekliyoruz. Ben İngiltere'nin MHK başkanı ile görüştüm. 'Bu hakemleri nasıl seçiyorsunuz?' dedim, o da 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi."

"17 DAKİKA DURAN MAÇA 6 DAKİKA UZATMA VERİYORSUN"

"Ahmet Çakar hakemliğinde etkilenmedi diye bugünkü hakemlerin etkilenmeme durumu yok! Peki İngilizler geri zekâlı mı, tuttuğu takımın maçına o hakemi vermiyor? Avrupa'da bu yapılıyorsa, biz de yapmalıyız. Hakem hatası dünyadaki en normal şey. 17 dakika duran maç, bunun 10 dakikası VAR'dan durmuş. Sen maça 6 dakika uzatma veriyorsun! Bunun adı nedir? Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor? 15 dakika dursun oyun, hakem de 5 dakikada bitirmek istesin! Ne zaman Fenerbahçe maçında fahiş hata oldu?"

"MAÇTAN SONRA ARADIM TOPUN ELİNE ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ

"40 metreden gelen top var, oyuncunun eline top çarptı mı, çarpmadı mı? Aytaç Kara'yı maçtan sonra aradım ve topun eline çarptığını söyledi. Kasımpaşa maçı ortaya koyabildiğiniz tek maç ve onda da top eline çarpmış! Biz bu maçta haksız puan almadık. Aytaç zaten Fenerbahçeli değil."



"Mauro Icardi'nin Kadıköy'deki maçta görüntüsü yok. Surata darbe görüntüsünü verin, ben de ikna olacağım! VAR müdahale edemiyor çünkü elinde açı yok. VAR'ın müdahale etmesi yanlış. Bu pozisyonun şiddet ile ilgili kimse fikir sahibi olmaz. Icardi kendini mi attı, Djiku çok mu sert vurdu? Penaltı da olabilir."

"ADALETİ ER YA DA GEÇ GETİRECEĞİZ"

"Kargaşa yaratıp bize saldıranlar için açıklama yapmak istiyorum. Başkanımız, MHK başkanının sunumunu beğenmiş, buradan saldıranlar var. Uygulama bölümünde hata olursa, sunumu beğendik diye biz mi suçlu olacağız? Sunum başka bir şey, uygulama başka bir şey. Bundan sonra bu konularda mutlaka adım adım bu işlerin sonu kazınacak. Bu yapı, renktaşlık olabilir benim adım, sebebini bilmediğimiz bu operasyon hala faaliyette mi? Evet, biz bunu indireceğiz. Biz bu adaleti bu sene er geç getireceğiz. Mühim olan önce hırsızı yakalamak. Suçlu nasıl yakalanır biliyor musunuz? 10 dakika duran maçı 5 dakika uzatırsan suçlusun. 6 dakika uzatma verildi, 8 dakika uzatma verildi. Galatasaray maçında 5 dakika uzatma verildi, 2 dakika oynandı. Galatasaray oyuncu değişikliği yaptı 1 dakika 40 saniye sürdü. Bir hafta önce Galatasaray mağlupken tesadüf diyorsak... Galatasaray öndeyken 2.5 dakika oynanıyor."

"BÜTÜN KAOS VE ÜLKEDEKİ GERİLİMİN SEBEBİ HAKEMLER TARAFINDAN KAYNAKLANIYOR"

"Şampiyon Galatasaray nicki ile toplantıya katılıyorsan, objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum! Neden insanlar Ahmet Çakar'ın hangi takımlı olduğunu sorgulamamış? Demek sizde sıkıntı yokmuş. Burada sıkıntı var. İngiltere'de Almanya'da tuttuğu takımın maçını yönetemeyen adam, burada da aynısını yönetsin. Ben adamlara bizde öyle olmadığını söyledim, şaşırdılar zaten. Madem bizde tuttuğu takımın maçına o hakemi atamama durumu olamaz, o zaman çare yabancı hakem! Problemin yüzde 90'ı hakemlerden kaynaklanıyor. Gerilimin sebebi hakemler! Avrupa'nın iyisini getirelim. Yunanistan'da bu hafta Alman hakem vardı. Bütün kaos ve ülkedeki gerilimin sebebi hakemler tarafından kaynaklanıyor, bunu görmüyor musunuz?"

"Ekim ayının başındayız. Bu işi çözeceksek, bize ve TFF'ye süre versinler. Niye olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz çok saçma şeyler oluyor. Önemli olan Türk futbolunun huzura kavuşması. Benim dediğim olursa, yarın huzur olur. Galatasaray'ın hakkı yenmesin, ben bunu istemem. Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik, bir şey dedik mi? Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Biz de sorgulamadık. 'Talimat aldı' demedik. Orada komik durum da var. Orta hakem, VAR'a uymak zorunda değil. Orta hakem, hakem olsa vermez. Yine Türk hakemin eline kaldık, çat diye penaltıyı verip devam etmiş. Ülke olarak güzel insanlarız ama büyük takım tutma durumundan dolayı bunlar oluyor."

"GALATASARAY 2 YILDIR İÇ SAHADA KIRMIZI KART GÖRMEDİ"

"Yabancı hakemlerle zorlanan, kırmızı kart gören takım biz değiliz! Galatasaray'ın iç sahada en son kırmızı kart gördüğü maçı hatırlıyor musunuz? Hatırlayamazsınız çünkü öyle bir maç yok! İki yıldır Galatasaray iç sahada kırmızı kart görmedi. Avrupa'da 9 maçta 5 kırmızı kart görmüşler!"

ICARDI

"Galatasaray'ın bir futbolcusunun Fenerbahçe Başkanı'na forma giyerek mesaj göndermesi de saygı çerçevesini yıkan davranışlar. Galatasaray'ın futbolcusunun, Fenerbahçe Başkanı ile dalga geçmesi saygısızlıktır. Buna izin verirseniz, yarın biz de futbolcularımızı tutamayız."

"MOURINHO FENERBAHÇE'DE MUTLU"

"Jose Mourinho, Fenerbahçe'de mutlu. 15 dakika önce konuştuk. Türkiye'de hakemlerden mutsuz! İnsan cinnet geçirdiği zaman protesto eder ya, laptop koydu o da. Mourinho tadının kaçma nedeni belli ve son derece şaşkın! Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hocamızdan beklentimiz protestosunu bu şekilde göstermesi. Türkiye'de adaletsizliği göstermek. Yan hakem üç kere atağı kesiyor. Futbolda olmayan kuralı Türkiye'de görünce, tepki veriyor."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır