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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan damga vuracak sözler! Trabzonspor'u savundu... Dinleyenler şaştı kaldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 23:00
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor derbisi sonrası hakem hatalarına yönelik eleştirilerde bulundu. "Trabzon'un attığı gol bize göre goldü." diyerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan damga vuracak sözler! Trabzonspor'u savundu... Dinleyenler şaştı kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Tansiyonu yüksek mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

''FUTBOL SAHA İÇİNDE KALMIYOR''

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''Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimize rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı yok. Tüm yönetici arkadaşlarım, başkanım aynı fikirde. Biz tansiyon düşsün, barış gelsin istiyoruz. Rekabet ölümüne ama saha içinde kalsın. Maalesef ülkemizde, son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı."

''SKANDAL KARARLAR VAR''

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"Pozisyonları tek tek anlatacak halim yok. İnancım kalmadı demiştim. Yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler."

''TÜM REZALETLER ORTAYA ÇIKTI''

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"'Sen çok gençsin, operasyon işlerinden haberin yok, sen bir dur' dediler ve VAR'dan gelen uyarılarla maç nasıl katledilir gösterdiler. Futbol, hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük. VAR'dan tüm rezaletler ortaya çıktı."

''TRABZONSPOR'UN GOLÜ BİZE GÖRE GOLDÜ''

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"Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu verilmedi. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Trabzonspor'un hakkı yenmesin ama yendi diye devre arası bize devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye operasyon yapılmasın."

''ALIN SİZE YAPI''

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"Yapının ne olduğunu gördünüz işte, alın size yapı. Yapı diyoruz, mizaha vurarak kendilerini deşifre ediyorlar. Gülüyorum artık. Kendi kendilerine bir şeyler bulup 'al işte al işte' diyorlar. Türk futbolunun hali bu hakemlerle bu kadar olur."

ARDA KARDEŞLER SÖZLERİ

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"Arda Kardeşler, biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti. Sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada burada katletti. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa buyurun sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bu konuları takip ediyor. Olayları görüyor. TFF'nin alacağı kararları bekliyoruz, güveniyoruz, mutlaka bir şey olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe
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