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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı İngiliz basınına açıklamalarda bulundu! "Galatasaray yönetimi manipüle ediyor" İşte o sözler...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.02.2025 16:44
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunacağını açıkladığı Jose Mourinho'nun dün oynan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında, "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. İngiliz basınına konuşan Ilıcalı, "Hocamızın yanındayız" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı İngiliz basınına açıklamalarda bulundu! "Galatasaray yönetimi manipüle ediyor" İşte o sözler...

Jose Mourinho için ırkçılık yaptığı iddiasında bulunan Galatasaray, Portekizli teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, konuya ilişkin Sky Sports News'e konuştu.

"MANİPÜLE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

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Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Tavşan gibi koşuyorsun' dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani 'maymun gibi zıplıyorsunuz' dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum, yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz. Bu Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Acun Ilıcalı Derbi fenerbahçe
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