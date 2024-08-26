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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transferi açıkladı! 'ilgileniyoruz...'

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 13:53
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz basınına özel bir röportaj verdi. Hull City ve Maribor'un da sahibi olan Ilıcalı transfer görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e sarı-lacivertliler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DEKİ İŞİM HAYATIMDAN YÜZDE 20 ALMAYACAK"

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"Sizin ve taraftarlarımızın da bildiği gibi hayatımın dünyada eşi benzeri yok. Son derece yoğun bir hayat, bunu sürekli arkadaşlarıma söylüyorum. Fenerbahçe'deki işim, hayatımın yüzde 20'sinden fazlasını almayacak."

'MEFFERT İLE İLGİLENİYORUZ'

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"Meffert ilgileniyoruz. Tim (Hull City Menajeri) onu özellikle felsefesi için istiyor. Onun çok önemli bir oyuncu olduğunu söylüyor ve Tim için önemli olan bizim için de önemli, bu yüzden onu takımımızda görmek istiyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, büyük ihtimalle birkaç gün içinde onu Hull City'de göreceğiz. Hull City, taraftarlar, ve buradaki herkes şu anda benim hayatım. Şimdi yapmak istediğimiz şey, daha iyi bir takım yaratmak."

'ŞU AN YAŞADIĞIM HAYAT...'

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"Hayat çok zor. Türkiye'nin bir yerinde toplantıdaydım, İstanbul'a uçtum, sonra buraya geldim. Tekrar İstanbul'a döneceğim ve sonra Fenerbahçe deplasmanı için iki saat uçup Türkiye'nin doğusuna gideceğim ve geri döneceğim. Şu anda yaşadığım hayat bu ama bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Bundan keyif alıyorum. Yani bu yüzden bu hayatı tercih ediyorum."

'GURUR DUYUYORUM'

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"Çok fazla iş olması benim şikayet ettiğim anlamına gelmiyor, her dakikasından keyif alıyorum. İngiltere'de böyle güzel bir takımım olmasından gurur duyuyorum."

BEŞ YAŞINDAN BERİ FENERBAHÇE TARAFTARIYDIM VE...

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"Beş yaşından beri Fenerbahçe taraftarıydım ve şimdi kulüpte Asbaşkanım. Bu benim için başka bir onur. Bu yüzden hayatımın ilk döneminden [Anne-babasını kaybettiği dönem] sonra şanslı olduğumu düşünüyorum, ikinci bölümden gerçekten keyif alıyorum."

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Acun Ilıcalı fenerbahçe hull city
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