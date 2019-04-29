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Fenerbahçe Audi Cup'da dünya devleriyle karşılaşacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Audi Cup'da dünya devleriyle karşılaşacak

Fenerbahçe, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta boy gösterecek.

Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena’da karşılaşacak.

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Turnuvanın fikstürü şu şekilde:

30 Temmuz

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid
TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 Temmuz

TSİ 19:00 3.'lük maçı
TSİ 21:30 Final maçı

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe audi cup

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