Fenerbahçe Audi Cup'da dünya devleriyle karşılaşacak

Fenerbahçe, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta boy gösterecek.
Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena’da karşılaşacak.
30 Temmuz
TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid
TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe
31 Temmuz
TSİ 19:00 3.'lük maçı
TSİ 21:30 Final maçı
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