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Fenerbahçe, Aurelio Buta'nın peşinde

17.06.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta'yı renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe, Aurelio Buta'nın peşinde

Antwerp ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki sağ beki bonservisi ile transfer etmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler Buta'nın transferinde Michael Frey'i takasta kullanmak istedi ancak Belçika temsilcisi bu teklife sıcak bakmadı ve Frey'in bonservisini aldı.

Antwerp, Aurelio Buta için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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