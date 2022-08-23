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Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

23.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Austra Wien karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe Austra Wien maçından önce maçın yayın ve tarih saat bilgisi de merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play - off turu ilk maçında Austria Wien takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Austra Wien karşılaşmasının yayın bilgileri merak konusu oldu. Maçı izleyecek olan futbolseverler konuya ilişkin, "Fenerbahçe Austra Wien maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Austra Wien maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklinde aramalar yapıyor. İşte Fenerbahçe Austra Wien maçına dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

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FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile kozlarını paylaşacağı maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

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FENERBAHÇE - MAÇI AUSTRİA WİEN HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Austria Wien play-off eşleşmesi rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

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