Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi..

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Kadıköy’de Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0’la geçti. Maçın ardından basın toplantısı yapan Tedesco, zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve kazanmayı bildiklerini açıkladı. Öte yandan genç teknik adamın Jhon Duran’ın katılmasıyla yeni sistem için söyledikleri gündem oldu. İşte detaylar…

‘‘DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZOR…’’

Domenico Tedesco, "Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettik. Daha iyisini yapmak zor. Daha da önemlisi, son maçlarda güçlü bir oyun ortaya koyduk. Stuttgart'ın son maçlarını analiz ettik. Belli periyotlarda Bayern'i bile domine ettiler. 90 dakika pres yapamazsınız. Rakibin kalecisi Nübel, pres esnasında boş oyunculara iyi paslar gönderdi. Böyle olunca taktiksel olarak geri çekildik. Bloklar arası kompaktlık anlamında en iyi maçımızı oynadık!" dedi.

Son 5 maçta Antalyaspor’u 2-0, Nice’i 2-1, Karagümrük’ 2-1 ve Stuttgart ‘ı 1-0 geçen Tedesco’lu Fenerbahçe bu seride yalnızca Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

JHON DURAN DÖNDÜ! SİSTEM DEĞİŞİYOR…

Domenico Tedesco, “Duran dönünce 4-4-2 oynayabiliriz ya da belki 3-4-3. Ama o da zor çünkü bana burada 3’lü oynamayı sevmediğiniz söylendi. Ama zorundayım (gülerek). Eğer üçlü oynarsam suçlusu o.” diyerek salonda gülüşmeler oldu.

MOURINHO’YA GÖNDERME Mİ?

Soru: "Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımı mı, yoksa Şampiyonlar Ligi takımı mı?"

Domenico Tedesco: "Avrupa Ligi, çünkü şu anda Avrupa Ligi'ndeyiz. Benfica'yı geçseydik Şampiyonlar Ligi takımı olacaktık."

''BUNA BAKARSAM ODAK NOKTAMI KAYBEDERİM''

Domenico Tedesco, "Benim teknik adam olarak felsefem ligdeki sıralamaya bakmak değil. Buna bakarsam odak noktamı kaybederim. Diğer maçları etkileyemem, kendimize odaklanmak mecburiyetindeyim." dedi.

Soru: "İsmail Yüksek'i tek kelimeyle özetlemek isteyseydiniz bu hangi kelime olurdu?"

Domenico Tedesco, "Tek bir kelime bulmak çok zor. Yoğun diyebilirim onun için. Şiddeti çok yüksek oynuyor. 12.7 km'lik bir koşu mesafesi vardı. Onun için küçük bir rakam olabilir. Gerçekten onu bu şekilde tanımlayabilirim." ifadelerinde bulundu.