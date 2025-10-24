SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi..

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 geçerken, maç sonu teknik direktör Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco’nun Jhon Duran’ın dönmesiyle yeni sistemini gülerek açıklaması ise gecenin çok konuşulanları arasına girdi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi..
Burak Kavuncu
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Kadıköy’de Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0’la geçti. Maçın ardından basın toplantısı yapan Tedesco, zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve kazanmayı bildiklerini açıkladı. Öte yandan genç teknik adamın Jhon Duran’ın katılmasıyla yeni sistem için söyledikleri gündem oldu. İşte detaylar…

‘‘DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZOR…’’

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi.. 1

Domenico Tedesco, "Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettik. Daha iyisini yapmak zor. Daha da önemlisi, son maçlarda güçlü bir oyun ortaya koyduk. Stuttgart'ın son maçlarını analiz ettik. Belli periyotlarda Bayern'i bile domine ettiler. 90 dakika pres yapamazsınız. Rakibin kalecisi Nübel, pres esnasında boş oyunculara iyi paslar gönderdi. Böyle olunca taktiksel olarak geri çekildik. Bloklar arası kompaktlık anlamında en iyi maçımızı oynadık!" dedi.

Son 5 maçta Antalyaspor’u 2-0, Nice’i 2-1, Karagümrük’ 2-1 ve Stuttgart ‘ı 1-0 geçen Tedesco’lu Fenerbahçe bu seride yalnızca Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

JHON DURAN DÖNDÜ! SİSTEM DEĞİŞİYOR…

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi.. 2

Domenico Tedesco, “Duran dönünce 4-4-2 oynayabiliriz ya da belki 3-4-3. Ama o da zor çünkü bana burada 3’lü oynamayı sevmediğiniz söylendi. Ama zorundayım (gülerek). Eğer üçlü oynarsam suçlusu o.” diyerek salonda gülüşmeler oldu.

MOURINHO’YA GÖNDERME Mİ?

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi.. 3

Soru: "Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımı mı, yoksa Şampiyonlar Ligi takımı mı?"

Domenico Tedesco: "Avrupa Ligi, çünkü şu anda Avrupa Ligi'ndeyiz. Benfica'yı geçseydik Şampiyonlar Ligi takımı olacaktık."

''BUNA BAKARSAM ODAK NOKTAMI KAYBEDERİM''

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi.. 4

Domenico Tedesco, "Benim teknik adam olarak felsefem ligdeki sıralamaya bakmak değil. Buna bakarsam odak noktamı kaybederim. Diğer maçları etkileyemem, kendimize odaklanmak mecburiyetindeyim." dedi.

Soru: "İsmail Yüksek'i tek kelimeyle özetlemek isteyseydiniz bu hangi kelime olurdu?"

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart ı 1-0 geçti! Tedesco maç sonu sakatlıktan dönen Jhon Duran için yeni sistem sinyali verdi.. 5

Domenico Tedesco, "Tek bir kelime bulmak çok zor. Yoğun diyebilirim onun için. Şiddeti çok yüksek oynuyor. 12.7 km'lik bir koşu mesafesi vardı. Onun için küçük bir rakam olabilir. Gerçekten onu bu şekilde tanımlayabilirim." ifadelerinde bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan'a şok! Shakhtar evinde son dakikada buz kesti!Arda Turan'a şok! Shakhtar evinde son dakikada buz kesti!
Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho İsmail Yüksek fenerbahçe Jhon Duran Domenico Tedesco Fenerbahçe-Stuttgart maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.