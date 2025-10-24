SPOR

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! ''G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor...''

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Stuttgart’ı Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 geçerek puanını 3 maç sonunda 6’ya çıkarırken, spor yazarları maçı değerlendirdi. Özellikle Tümer Metin’in ‘‘Galatasaray Osimhen ile 12 kişi oynuyor, Fenerbahçe ise haftalardır 10 kişi oynuyor!” sözleri geceye damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy’de Alman ekibi Stuttgart’ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle 1-0 geçerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından yorumlarda bulunan yorumcular Fenerbahçe’nin zor bir rakibe karşı aldığı 3 puandan bahsederken, Serdar Ali Çelikler ve Tümer Metin’in En-Nesyri eleştirileri gündem oldu. İşte yazar ve yorumculardan derlemeler…

"ALIN TOPU GİDİN ALMANYA'YA!"

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 1

Karşılaşmanın son dakikalarında İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasında yaşanan gerginliğe değinen Nihat Kahveci, "İsmail'in Deniz'e hareketiyle başlamak istiyorum, tabelayı göstererek: 1-0. Alın topu gidin Almanya'ya! Stuttgart, son dönemde formdaydı ve bu maça daha favori geldi. Her zaman favori kazanmıyor. Bu takıma karşı nasıl kazanırsın? Bulduğun fırsatları değerlendirerek, daha çok koşarak, daha çok mücadele ederek. Helal olsun Skriniar, Alvarez, İsmail, Kerem. Nene'ye de helal olsun çok koştu."dedi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 2

Kahveci, "Fenerbahçe'nin ceza sahası içinde maalesef bir En-Nesyri var, ofsaytı da bozdu. Biraz çabuk çık bari! Bugün yine koştu, mücadele etti. O yüzden çok bir şey demek istemiyorum. Fenerbahçe devre arası bir santrfor baksın. En-Nesyri'ye de 20-25 Arabistan'dan, Filipinler'den, Tayland'dan, kendi ülkesinden... Bugün Fenerbahçe önde diye bir sıkıntı olmadı. Toplu oyunda yok ama bugün iyi koştu." diye konuştu.

Takımdaki bazı isimleri de öven Nihat Kahveci, "Maşallah İsmail bıraktığı yerden devam ediyor. Mücadele, hırs, azim. Son dakikada Deniz kesin ona bir şeyler söyledi ki İsmail kolay kolay çıldırmaz. Skorbordu, tabelayı gösterdi." dedi.

## ALVAREZ'E YAPILAN SERT HAREKETİ DEĞERLENDİRDİ!

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 3

Hakemin yönetimine de sert eleştiriler yönelten Kahveci, "Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden biri yönetti maçı! Bir sonraki Avrupa seansında Danimarka sokaklarında bisiklete binsin, maçları izlesin. Bence ona maç verilmez." dedi.

"El Khannouss ile Alvarez pozisyonunda topa kim dokundu, Alvarez. El Khannouss bilerek vurdu demiyorum ama taban geliyor. Gaddarca mı giriyor, hayır ama rakibinin kasığına vuruyor. Bu tahribatı bırakan bir faul... VAR nasıl çağırmaz?" ifadelerini kullandı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: EN-NESYRI İSİMLİ 4. STOPER

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 4

Maç sonu youtube'da NEO Spor ekranlarından konuşan Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe, rezalet bir hakeme rağmen kazanmayı bildi. Takım çata çat oynadı, herkes kendini maça verdi. Hiç kimse mücadeleden kaçmadı. Fenerbahçe’nin hücum hattının yetenek seviyesi çok düşük. Fenerbahçe atağa çıktığında En-Nesyri’ye çarpan her top auta gidiyor ya da top kaybıyla sonuçlanıyor. Çok çalışıyor ama yetenek olarak yapabilecekleri bu kadar.'' dedi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 5

Serdar Ali Çelikler, ''Belli ki Fenerbahçeli oyuncular Tedesco’yu seviyor. Sevmeseler bu kadar mücadele etmezlerdi. Takımda ciddi bir kalite sorunu var ama şu anda yapılabilecek bir şey yok. Tedesco'ya takımın sadece bu yıl değil 2 yıldır çalışmadığını, testlerde geride çıktığını ancak devre arasında kısa bir yükleme yapabileceğini belirtmiş. Hiç süre alamayan bir futbolcu, bir tanıdığıma "Çok fazla teorik bilgisi var ama bazen maç içinde o da biz de kayboluyoruz." demiş.'' diye konuştu.

Serdar Ali Çelikler, "Üçlü oynuyorlar ama rakibin bir de 4. stoperi var En-Nesyri isimli. Çok beğendim onu iyi bir stoper o. Almanya’dan onu Fenerbahçe seneye Oosterwolde yerine alsın. Sol ayaklı hava topları iyi…" açıklamasında bulundu.

ÜMİT ÖZAT: ARTIK TEDESCO'NUN BAHANESİ YOK!

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 6

GALATASARAY; EDERSON'U, SEMEDO'YU, SKRINIAR'I İSTEMEZ Mİ?"

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 7

Ümit Özat, ''Fenerbahçe'nin oyuncuları çok değerli oyuncular. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin yedekleri mi daha iyi, Galatasaray'ın yedekleri mi?

NENE, HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYUYOR."

Ümit Özat, ''Nene, 5-6'ya alınsaydı iki sene sonra 50'ye satma imkanımız var diyebilirdi. Performansına göre yüksek bir paraya geldiği için. Her geçen gün de üstüne koyuyor.''

Ümit Özat, ''Asensio oyundan çıksa Talisca, Szymanski, Fred bu lig için yeterli değil mi? Bu kadro derinliğini kullanman lazım. Artık Tedesco'nun da bahanesi yok. 2 ay oldu.

FENERBAHÇE 11'İNDE 9 OYUNCU BELLİ OLDU, DEĞİŞMEZ."

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 8

Ümit Özat : Fenerbahçe 11'inde 9 oyuncu belli. Kaleci, arka dörtlü, iki orta saha, Kerem ve Asensio. Diğerleri Nene, En Nesyri, Duran, Talisca, Oğuz değişirler.

Ederson'un performansına değinen Ümit Özat, ''Kaleci bu ya! Muslera, Taffarel'i hatırla. Rakip baskı yaptığı zaman o topu dan dun vurmak yerine 2 tane oyuncuyu oyundan düşürerek doğru yere topu oyuna sokması ne demek biliyor musun? Bir güven...'' açıklamalarında bulundu.

TÜMER METİN: ''LİNÇ YEMEK İSTEMİYORUM AMA''

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 9

Tümer Metin, ''Linç yemek istemiyorum. Görüntüyü gördüğünde kırmızı kart diyebilirsin. Bazen pozisyon talihsizliği de vardır. Vurduktan sonraki dizde kırılma niyetinin kötü olmadığını söylüyor. Sarı doğru gibiydi.'' dedi.

''FENERBAHÇE HAFTALARDR 10 KİŞİ OYNUYOR...''

Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Stuttgart’ı devirdi! Yorumcular 1 ismi işaret etti! G.Saray 12 kişi, F.Bahçe 10 kişi oynuyor... 10

Tümer Metin, ''Santrfordan çok iyi anlarım. Çok iyi arkadaşım Kezman ama mümkünse Semih Şentürk ile oynayayım. Pascal başka bir santrfordur ama İlhan Mansız ile oynamayı tercih ederim. Bu meziyette santrfora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
nerbahçe'yi tebrik ediyorum. 10 kişi, 90 dakika şu maçı kazandığı için. Yok, yine oynamadı En-Nesyri! Ortak kanımız; Galatasaray'ın Osimhen ile 12 kişi oynadığıydı. Fenerbahçe de haftalardır 10 kişi oynuyor!'' ifadelerine bulundu.

