Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yenilgisiz devam ediyor! 36 takım arasında...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşılaştı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GOL EL-NESYRI'DEN GELDİ

Sarı-lacivertli ekibin golünü 49’uncu dakikada Youssef En Nesyri atarken; konuk takımın golü 15’inci dakikada Christian Eriksen’den geldi. Bu maçın ardından Fenerbahçe, 5 puana ulaştı. Manchester United ise puanını 3 yaptı.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekip, 3 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi’nde Union Saint-Gilloise, Twente ve Manchester United ile karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, 36 takımlı ligin 14’üncü sırasında yer alıyor.