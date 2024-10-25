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Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yenilgisiz devam ediyor! 36 takım arasında...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 16:20
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte puanını 5'e yükselten sarı - lacivertliler yoluna namağlup devam ediyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yenilgisiz devam ediyor! 36 takım arasında...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşılaştı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GOL EL-NESYRI'DEN GELDİ

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Sarı-lacivertli ekibin golünü 49’uncu dakikada Youssef En Nesyri atarken; konuk takımın golü 15’inci dakikada Christian Eriksen’den geldi. Bu maçın ardından Fenerbahçe, 5 puana ulaştı. Manchester United ise puanını 3 yaptı.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

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Sarı-lacivertli ekip, 3 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi’nde Union Saint-Gilloise, Twente ve Manchester United ile karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, 36 takımlı ligin 14’üncü sırasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi fenerbahçe
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