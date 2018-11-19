Fenerbahçe, Aykut Kocaman'a ne kadar ödeme yapacak?

Fenerbahçe ile 2017-2018 sezonu başında 2 yıllık anlaşma imzalayan ve bir sezonluk çalışmasının ardından görevine son verilen Aykut Kocaman'ın kulüpten yaklaşık 1 milyon dolarlık bir alacağı bulunuyor.

BUNDAN SONRAKİ DÖNEM İÇİN ALMAYACAK

Aykut Kocaman kulübün ekonomik yapısı nedeniyle şimdiye kadar olan yaklaşık 1.1 milyon dolarlık alacağını alamamıştı. Fenerbahçe ile yıllık 1.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Aykut Kocaman'a, Kasım ayına kadar olan süreç için yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak.

KOCAMAN'IN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Bu arada Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Aykut Kocaman, 3 eski yardımcısını Konya'da da yanına aldı. Alper Aşçıoğlu, Murat Öztürk ve Turgay Altay'ın Konyaspor'da Aykut Kocaman ile birlikte çalışacakları ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gönderilen 3 antrenörle ilgili, "Fenerbahçe'ye ihanet içerisinde oldular" ifadesini kullanmıştı. (Futbol Arena)

