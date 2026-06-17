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Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı açıklamaya hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulu tarihi bir farkla kazanarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, teknik direktör bilmecesini bugün çözüyor. Salı günü Aykut Kocaman ile son bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı açıklamaya hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı
Emre Şen

Sarı-lacivertli camiada Hakan Safi'ye tarihi bir fark atarak yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım, vakit kaybetmeden yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Yönetimin öncelikli gündem maddesi olan yeni teknik direktör konusu, bugün (Çarşamba) resmiyete kavuşuyor.

AYKUT KOCAMAN'DAN KAPSAMLI SUNUM

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ı açıklamaya hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı 1

Başkan Yıldırım ve kurmayları, sarı-lacivertli kulüpte daha önce birlikte çalıştıkları ve önemli başarılara imza attıkları deneyimli teknik adam Aykut Kocaman ile Salı günü kritik bir zirve gerçekleştirdi. Bu son görüşmede Kocaman'ın, takımın mevcut durumu, kadronun artıları ve eksileri hakkında hazırladığı detaylı raporları yönetime sunduğu öğrenildi.

YÜZDE 99 AYKUT KOCAMAN! RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ı açıklamaya hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı 2

Kocaman ile yapılan bu kapsamlı toplantının ardından Fenerbahçe yönetimi kendi arasında durum değerlendirmesi yaptı. Masadaki diğer teknik direktör adaylarının da son kez tartışıldığı zirvenin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın kesin kararını verdiği belirtildi.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yüzde 99 oranında Aykut Kocaman olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir merakla beklediği resmi teknik direktör duyurusunun bugün (Çarşamba) gün içerisinde kulübün resmi kanallarından yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Aykut Kocaman fenerbahçe
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oldu olacak Weboyu, Alexi, Volkanı hatta Rüştüyü de getirin de tam olarak eskiye dönün. Millet gider Mersin'e fener gider tersine... Asensiolar Kanteler Geoundiziler dinler mi hiç Aykutu? hem Aykut yabancı dil bile konuşamaz ki. Okan Buruk bile ana diki gibi İtalyanca, İngilizce ve biraz da İspanyolca konuşuyor
Mourinho gelse bi şey olmaz bu takımdan :)))
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