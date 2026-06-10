Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen açıklıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, futbol takımındaki yeni yapılanma için ilk büyük adımını atıyor. Sarı-lacivertli camiaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Yıldırım'ın teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirme kararı aldığı iddia edildi.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulübün deneyimli teknik adamı cuma günü düzenlenecek organizasyonla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

ESKİ DOSTLAR YENİDEN BİR ARADA

Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinden biri olan Aykut Kocaman, daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kulüpte görev yapmıştı. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken, Avrupa'da da önemli başarılara imza atmıştı.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi, geçmişte sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar birlikte çalışmış ve önemli başarılara imza atmıştı.

YENİ SEZONUN PLANLAMASI BAŞLIYOR

Teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilecek. Yönetimin, Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına başlayacağı ve yeni sezon öncesinde kapsamlı bir yapılanmaya gideceği belirtiliyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise kulüpte yeni dönemin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Özellikle Aykut Kocaman'ın dönüş ihtimali, camiada şimdiden geniş yankı uyandırmış durumda.

MAZBATASINI ALDI!

Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mazbatasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından takdim edildi.