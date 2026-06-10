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Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen açıklıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün, takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen açıklıyor! İşte o tarih
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, futbol takımındaki yeni yapılanma için ilk büyük adımını atıyor. Sarı-lacivertli camiaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Yıldırım'ın teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirme kararı aldığı iddia edildi.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Fenerbahçe Aykut Kocaman ı resmen açıklıyor! İşte o tarih 1

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulübün deneyimli teknik adamı cuma günü düzenlenecek organizasyonla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

ESKİ DOSTLAR YENİDEN BİR ARADA

Fenerbahçe Aykut Kocaman ı resmen açıklıyor! İşte o tarih 2

Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinden biri olan Aykut Kocaman, daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kulüpte görev yapmıştı. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken, Avrupa'da da önemli başarılara imza atmıştı.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi, geçmişte sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar birlikte çalışmış ve önemli başarılara imza atmıştı.

YENİ SEZONUN PLANLAMASI BAŞLIYOR

Fenerbahçe Aykut Kocaman ı resmen açıklıyor! İşte o tarih 3

Teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilecek. Yönetimin, Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına başlayacağı ve yeni sezon öncesinde kapsamlı bir yapılanmaya gideceği belirtiliyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise kulüpte yeni dönemin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Özellikle Aykut Kocaman'ın dönüş ihtimali, camiada şimdiden geniş yankı uyandırmış durumda.

MAZBATASINI ALDI!

Fenerbahçe Aykut Kocaman ı resmen açıklıyor! İşte o tarih 4

Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mazbatasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Aykut Kocaman fenerbahçe
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