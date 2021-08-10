Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Kemal Ademi Khimki'ye transfer oldu

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Rusya ekibi FK Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Karagümrük forması giyen Ademi, Süper Lig'de 14 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Ademi'yi geçtiğimiz sezonun başında Basel'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



