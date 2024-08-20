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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Joao Pedro ile yollarını ayırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 16:37
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Son dakika... Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve teknik direktör Mourinho'nun gidişine onay verdiği isimlerden olan Joao Pedro ile yollar resmen ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Joao Pedro ile yollarını ayırdı

Kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçede Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve ayrılığına onay verdiği isimlerden Joao Pedro için Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİR"

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Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşımda "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi feshedilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA 5 GOL

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Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti. Sarı lacivertli takımın formasını 28 maça çıkan Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.

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son dakika mourinho
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