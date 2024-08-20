Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Joao Pedro ile yollarını ayırdı

Kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçede Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve ayrılığına onay verdiği isimlerden Joao Pedro için Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.
Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşımda "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi feshedilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti. Sarı lacivertli takımın formasını 28 maça çıkan Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2024
Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/h5GGYCf6c5