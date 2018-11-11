Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçında Şener Özbayraklı sakatlandı

Fenerbahçe'ye Alanyaspor ile oynadığı mücadelede kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de yer alan Şener Özbayraklı, karşılaşmanın 52. dakikasında arka adelesini tutarak değişiklik istedi.
Şener'in kenara gelmesinin ardından İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu ve taktiksel değişiklikler yapıldı.
Maça ön liberoda başlayan Isla sağ bek pozisyonuna geçerken, İsmail Köybaşı ön libero pozisyonuna yerleşti.
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