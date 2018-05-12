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Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2018 08:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile Asbaşkan Mahmut Uslu, Badou Ndiaye'nin transferi için önümüzdeki hafta İngiltere'ye gidecek.

Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına planlanan oyuncular üzerinden başlıyor.

Sarı-Lacivertliler ilk olarak orta sahanın göbeğine transfer yapacak. Bunun için ilk aday sezona Galatasaray'da başlayan ve devre arasında Stoke City'ye transfer olan Senegalli Badou Ndiaye. Yönetim bu isim için harekete geçiyor.

ÇETİNKAYA VE USLU GİDECEK

Genel menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte asbaşkan Mahmut Uslu'nun önümüzdeki hafta içinde İngiltere'ye giderek bu transfer için hem Stoke City hem de oyuncu ile görüşeceği ifade edildi.

KİRALAMA ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Ndıaye'nin sözleşmesinde takım küme düşerse bedelsiz kiralanma hakkının olduğu bir madde olduğu için Fenerbahçe İngiliz ekibine kiralama ücreti ödemeyecek. Yalnızca oyuncunun ücretini ödeyecek. (TAKVİM)

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Galatasaray Badou N'diaye

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Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

Takım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fenerbahçe senin alacak gücün yok ndiaye bize gelir avucunu yalarsın
O zaman oyuncu neden FB'yi tercih etsin
sizden futbolcu transferi bekleyen oldu mu.. defolun gidin...
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