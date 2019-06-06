Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer atağı

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye için yönetim yeniden kiralama için temaslarını sürdürüyor ancak Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili Fenerbahçe de devreye girdi.
Badou Ndiaye'yi kiralama opsiyonlarını kapalı tutan ve Senegalli futbolcuyu satmak isteyen Stoke City, 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.
Ndiaye'nin temsilcisi William D'Avila, "Ndiaye'nin Galatasaray'da devam etmesi pek mümkün değil ancak Ndiaye, Süper Lig'den başka bir tyakıma transfer olabilir. Afrika Kupası süresince Ndiaye'nin transfer süreci netleşir ancak kendisiyle Sevilla ve Fenerbahçe ilgileniyor" şeklinde konuştu.
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