Fenerbahçe - Başakşehir hattında hareketli saatler! Deniz Türüç-Edin Visca takası!

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 yeni isimle güçlendiren Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Transfer tahtası kapanmadan önce Medipol Başakşehir ile Edin Visca'nın transferi konusunda bir dizi pazarlık gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, İstanbul ekibiyle bu aralar yine yakın ilişki halinde.
O dönem spor kamuoyunda yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Edin Visca için takas formülünü düşündüğü ve 3 futbolcunun bu doğrultuda gözden çıkarıldığı öne sürülmüştü.Yılın takası niteliği taşıyan transfer görüşmelerinde masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz üçlüsünün isminin geçtiği iddia edilmişti.
Bu iddialardan yalnızca birkaç gün sonra Fenerbahçe'de Deniz Türüç ile yollar ayrılmış ve tecrübeli oyuncu kiralık olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.Artık Medipol Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ün geride kalan 10 haftalık performansı İstanbul temsilcisinde flaş bir karar verilmesine sebep oldu.
Medipol Başakşehir yönetimi, devre arasında Deniz Türüç’ün bonservisini alacak.Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile masaya oturacak ve transferin detaylarını görüşecek. İddiaya göre Deniz Türüç'ün bonservisi alınırken Visca'nın Fenerbahçe'ye bu transferde takas olarak önerileceği öğrenildi. Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Edin Visca'nın hala bu niyetinin devam ettiği ve yönetimle görüşerek kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.
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