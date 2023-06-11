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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! ZTK finali Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

11.06.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı olarak yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu final maçı ile bugün belli oluyor. Maç, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçı dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! ZTK finali Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraaat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte Fenerbahçe Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün (11 Haziran Pazar) saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Başakşehir muhtemel 11'i: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo

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