FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! ZTK finali Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraaat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte Fenerbahçe Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bugün (11 Haziran Pazar) saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Başakşehir muhtemel 11'i: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo