Fenerbahçe Başakşehir maçı neden yok, ertelendi mi? Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? TFF duyurdu!

Fenerbahçe Başakşehir maçı tarihine ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Fenerbahçe Başakşehir mücadelesinin ne zaman oynanacağı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir açıklama yaptı. İşte haberin detayları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçının ertelendiğini duyurdu.
Söz konusu maç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak resmi tarih henüz açıklanmadı.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Başakşehir maçının yanı sıra İstanbulspor Galatasaray ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.
27 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk