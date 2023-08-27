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Fenerbahçe Başakşehir maçı neden yok, ertelendi mi? Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? TFF duyurdu!

27.08.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başakşehir maçı neden yok, sorusu futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonun 3. hafta maçlarından biri olan Fenerbahçe Başakşehir maçının oynanacağı tarihe ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı neden yok, ertelendi mi? Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Başakşehir maçı tarihine ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Fenerbahçe Başakşehir mücadelesinin ne zaman oynanacağı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçının ertelendiğini duyurdu.

Söz konusu maç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak resmi tarih henüz açıklanmadı.

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SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Başakşehir maçının yanı sıra İstanbulspor Galatasaray ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.

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SÜPER LİG'DE 27 AĞUSTOS PAZAR PROGRAMI

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

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