Fenerbahçe-Başakşehir maçında kural hatası var mı?

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta tartışmalı hakem hataları ön plana çıkmıştı.Bunlardan biri de maçın 71. dakikakasında Başakşehirli Rafael'in çift sarı kart sonrası kırmızı kartla atılmasıydı.

Kararın yanlış olduğu otoriteler tarafından ileri sürülürken, Profesyonel Futbol Denetleme Kurulu da kartı iptal ederek futbolcuya ceza verilmesine gerek olmadığını bildirdi.

Bu da kural hatası tartışmalarını alevlendirdi.

Maçın Rafael'in atıldığı 71. dakikadan itibaren tekrar oynanması gerektiği ileri sürülüyor.

