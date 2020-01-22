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  4. Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

24 OCAK CUMA:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 OCAK CUMARTESİ:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 OCAK PAZAR:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler

27 OCAK PAZARTESİ:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

(AA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Aynen devam feneri şampiyon yapın bu sene
eyyamcı himmetci satılmış karaktersiz.
Geçmiş olsun başakşehir bu satılmış eyyamcı sizi harcayacaktır.
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