Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
(AA)
Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım
Giuliano geri dönüyor
Cimbom'da Arda Turan gelişmesi! Terim...
Ara transferde bir bomba daha patladı
Fenerbahçe'de TFF isyanı
Ersun Yanal: Fenerbahçe'de santrfor olmak stresli
Galatasaray yönetiminde flaş istifa!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza!
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i resmen açıkladı
Caner Erkin, Yunanistan'a mı gidiyor?
Başkan cezayı taraftarlara bıraktı
Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa
Okuyucu Yorumları 7 yorum