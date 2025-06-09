Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a zehir zemberek sözler! Jet hızında yanıt verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalara jet hızında yanıt verdi. Kutlualp açıklamasında Ali Koç'a yönelik olarak sert ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNÜ TIKAMAYARAK..."

Hakan Bilal Kutlualp sosyal medya hesabınyan yaptığı paylaşımında "Büyük Fenerbahçe taraftarı gelecekte; verdiği sözleri tutmayan, başarısız olduğunda Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçelilerin değerli zamanını israf etmeyerek, Fenerbahçe'nin önünü tıkamayarak başka hiçbir şeye gerek kalmaksızın kendisi bırakıp gidecek başkan profili geleneğinin yerleşmesinin kapılarını açacaktır" dedi.

BİR PAYLAŞIM DAHA...

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir paylaşım daha yapan Hakan Bilal Kutlualp, "Dünyanın en ciğerli, Fenerbahçe'sine vefalı ve en asil taraftarı Fenerbahçe taraftarıdır. Nokta" notunu düştü.