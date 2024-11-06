SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Diğer branşlarda çok başarılıyız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Diğer branşlarda çok başarılıyız"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.11.2024 12:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e özel röportaj verdi. Ali Koç, "Allah bana Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık makamını nasip etti; bu makamda oturuyorsanız “keşke” değil “iyi ki” dersiniz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Diğer branşlarda çok başarılıyız"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Murat Ülker'in sorularını yanıtlayarak samimi cevaplar verdi.

"BU MAKAMI BANA ALLAH NASİP ETTİ"

a1302196186444f8b902322a7b0062de

"Hayat, keşke diyecek kadar uzun değil. Fenerbahçe için yaptıklarımdan bir gün pişmanlık duymadım. Allah bana Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık makamını nasip etti; bu makamda oturuyorsanız “keşke” değil “iyi ki” dersiniz."

"FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENDİ"

ali-koc-1644135072-79774

"Fenerbahçe Başkanı iseniz, zaten futbolun içine sonuna kadar girmek zorundasınız. Bu konuda pişmanlığım değil, üzgünlüğüm var. Üzgünüm; zira Türk futbol iklimi ne yazık ki hem daha kötüye gidiyor hem de kutuplaşan bir toplumun daha da kutuplaşmasına sebep oluyor. Üzgünüm, çünkü Başkanlık dönemimde göz göre göre pervasızca Fenerbahçe’nin hakkı yendi. Türk futbolundaki adaletsizlik ve haksız rekabetin boyutu artık herkes için aşikar. Fenerbahçe Başkanlığı bana hem pek çok şey kattı hem de pek çok şeye mal oldu, detayları bu röportaja sığmaz!"

"DİĞER BRANŞLARDA BAŞARILIYIZ"

1200x675_cmsv2_6b0a007d-0754-5bfc-b21a-3acbb87e7675-7441296

"Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, “Dünyanın en büyük spor kulübü” mottosunu kullanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda, olması gerektiği gibi, şampiyonluğu hedefliyor ve bunda da çoğu zaman muvaffak oluyoruz. Dünyada bizim kadar çok amatör branşı ve bu branşlarda istikrarlı bir şekilde üst düzey başarısı olan bir spor kulübü daha olduğunu düşünmüyorum. Ülkemiz adına son üç olimpiyata en çok sporcu yollayan kulübüz. Futbolda başarı olmadığı zaman ne yazık ki diğer branşlardaki başarımız yeterince değer görmüyor. Diğer bir deyişle, hiçbir branşta olmayan, olimpiyatlara çok sınırlı katkı sağlayan bir kulüp futbolda başarı sağladığı zaman çok başarılı kabul edilebiliyor. Kısacası, ülkemizde futbolda başarılı iseniz yeterli oluyor. Aslında, futbolumuzdaki son 5 ve 10 sezon istatistiklerine baktığınız zaman Fenerbahçe gayet başarılı ve bu istatistiklere rağmen şampiyonluğu yoksa işte bu durum bahsettiğim haksız rekabetin diz boyu olduğu futbol iklimimizden kaynaklanıyor."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen bir teknik direktör yok...

Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen bir teknik direktör yok...

Galatasaray'dan Osimhen'e Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş teklif! Yanında Barış Alper Yılmaz da verilecek...

Galatasaray'dan Osimhen'e Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş teklif! Yanında Barış Alper Yılmaz da verilecek...

''Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok! Maçlara çıkmama kararı aldık"

''Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok! Maçlara çıkmama kararı aldık"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.