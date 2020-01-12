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  4. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç idmanı izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç idmanı izledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Belek bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç idmanı izledi

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İstasyonçalışmalarıyla devam eden antrenmanda, toplu çalışmaların ardından 5’e 2 oyunu oynadı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik, hücum ve geçiş oyunları gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Saha kenarına gelen Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve idari menajer Volkan Ballı ile antrenmanı izlerken, bir süre de sohbet etti.

MARCO KNOOP ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTIRIYOR

Sarı-lacivertli ekipte yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, idmanlardaki hırsı ile dikkatleri çekiyor. Takımın Antalya'daki kampında uyguladığı farkı çalışmalar ile kaleciler üzerinde hemen etki eden Knoop, Almanya'da uyguladığı metotlar ile beğenileri topladı. Sarı-lacivertli ekipte yer alan kalecilerin kendisinden memnun olduğu gözlemlenen Knoop, havadan ve yerden yaptırdığı yan top çalışmalarının yanı sıra öğrencilerini sürekli uyararak topun oyuna hızlı bir şekilde dahil edilmesini de sağlıyor. Knoop’un sarı-lacivertli kalecilere, Türkçe olarak uyarılarda bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç antalya belek

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